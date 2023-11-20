سمير فرج: مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية وهي تتحكم في تجارة المنطقة بالكامل

وصف اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، اختطاف جماعة الحوثيين للسفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر بأنها " قرصة ودن من ايران لإسرائيل".



وقال "سمير فرج "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن ايران تحرك أزرها في المنطقة لزعزعة الاستقرار بصورة مستمرة، لافتا إلى أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية وهي تتحكم في التجارة بالمنطقة بالكامل.

وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن إسرائيل ليس لديها التسليح الكافي للدخول لباب المندب ، مردفا الي أن فرنسا وأمريكا سوف تدخل في حل أزمة السفينة من باب حماية التجارة العالمية.

قيمة طائرات الرافال لحماية الأمن القومي المصري

وتابع سمير فرج ، أن الناس علي السوشيال هاجمت الدولة المصرية عند شراء الرافال ولازم الناس تعرف دلوقي قيمة طائرات الرافال لحماية الأمن القومي المصري، لافتا الي أن مصر تفكر في بعد استراتيجي.

وأوضح أن مصر أقامت قاعدة البحر الأحمر الجنوبية لتأمين قناة السويس، مردفا أن مصر لديها بعد استراتيجي في امتلاك الرافال والمستيرال والفرقاطات.