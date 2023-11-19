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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: نتنياهو الخاسر الأكبر من الحرب على قطاع غزة| فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، مدير الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، هو الخاسر الأكبر من الحرب على قطاع غزة، ومن المتوقع أن يتعرض للسجن بعد انتهاء الحرب، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد أكبر الخاسرين ، لأن عملية "طوفان الأقصى" قامت بضرب سمعة جيش الاحتلال الذي كان يصف نفسه بالجيش الذي لا يُقهر. 

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ولفت "فرج"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة  والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي  لم يستطع أن يقدر قوة المقاومة، مشيرًا إلى أن المقاومة استطاعت أن تخترق نظام قبة الصخرة الدفاعي الأمريكي من خلال اطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ في وقت واحد، وهذا أدى لعدم قدرة القبة على مواجهة كافة الصواريخ، وسقوط الكثير من الصواريخ على الاحتلال. 

وأشار إلى أن المقاومة استطاعت أن تسيطر على 3 مستعمرات بشكل كامل خلال أول 3 أيام من عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن المستعمرة الواحدة تماثل حي مصر الجديدة، وبنيت على عدة سنوات.

وأضاف أن هناك تغيرًا في العالم تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الحرب على قطاع غزة أدت إلى انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي جون بايدن بصورة كبيرة، وحال استمرار الحرب؛ سيؤدي إلى المزيد من خسائر الأصوات في الانتخابات المقبلة.

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