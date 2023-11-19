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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج : السيطرة على سفينة إسرائيلية رسالة من إيران .. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، مدير الشئون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة ، إن إيران لديها أربع أذرع في المنطقة وهم: حزب الله في لبنان، وحزب الله في سوريا،  والحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن كل هذه العناصر تعمل بأمر إيران.

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ولفت "فرج"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن  إعلان الحوثيين احتجاز سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي  كان بأمر من إيران، لافتَا إلى أن طهران اليوم في موقف مخزي، لأن الجميع كان يعتقد بأن إيران ستشارك في  الحرب الحالية على قطاع غزة، وهذا لم يحدث. 


وأضاف أن ما حدث اليوم رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإلى كل من يهم الامر في المنطقة ، على أنها قادرة على  المواجهة، مشيرًا إلى إن إيران تسيطر بشكل مباشر على مضيق هرمز، ولديها القدرة على السيطرة على باب المندب من خلال الحوثيين في اليمن. 


وأشار إلى أن شراء مصر حاملتي الطائرات الميسترال وطائرات الفرال الفرنسية كان هدفة تأمين الأمن القومي المصري إلى أبعد مدى، مشيرًا إلى ان الطائرات المصرية إف 16 لم تكن قادرة على الوصول إلى باب المندب مثل طائرات الرفال، خلاف أن شراء أسلحة من فرنسا وروسيا نوع  مصادر السلاح المصري، وهذا كان بمثابة حلم للقوات المسلحة المصرية.

سمير فرج

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