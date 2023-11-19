حرب غزة| كيف تتعامل مصر مع الضغوط الغربية؟.. مجدي يوسف يكشف تفاصيل جديدة

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد، في بروكسل، إن مصر تتعرض لضغوط سياسية بسبب الحرب على غزة وهي أكثر الدول التي تتعرض لضغوط منذ اندلاع الحرب، ولابد من دعم الدولة المصرية كونها الوحيدة القادرة على عدم اتساع رقعة الحرب.



أضاف مجدي يوسف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن دول العالم لديهم القناعة الكاملة أن مصر التي تملك القدرة على السيطرة على الوضع وعدم اتساع رقعة الحرب الدائرة، لافتا إلى أنها لديها القدرة على الضغط على الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب وإطلاق النار أو على الأقل وجود هدنة إنسانية.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفرج ويتابع بل يشارك في سفك دماء الفلسطينيين، مشيرا إلى الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالخوف من اغضب العالم العربي، و ألمانيا وإيطاليا لديهما موقفا داعما بصورة غير محدودة لإسرائيل.

ملف القضية الفلسطينية



وأوضح أن إسبانيا ليست بالقوة الاقتصادية التي تمكنها فرض رأيها على الاتحاد الأوروبي، مبينا أن مصر لها دور كبير في ملف القضية الفلسطينية كما أن العالم يستمع إلى رأيها وأيضا الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

