فقدان سفينة شحن تركية على متنها 12 فردا قبالة ساحل البحر الأسود

قالت السلطات التركية إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا فُقدت قبالة ساحل البحر الأسود في البلاد وسط عاصفة يوم الأحد ولم تتمكن السلطات من الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

وقال مكتب حاكم المقاطعة إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ خلال الصباح أن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز الأمواج قبالة إيريجلي في مقاطعة زونجولداك شمال غرب تركيا.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية يوم الأحد، وقال البيان إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون قيام السفن الجوية والبحرية بإجراء عمليات البحث.

وقال مكتب الحاكم إن فرق البحث والإنقاذ انتشرت في المنطقة وهي مستعدة لبدء العمليات عندما يسمح الطقس بذلك.