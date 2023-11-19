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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدان سفينة شحن تركية على متنها 12 فردا قبالة ساحل البحر الأسود

صدى البلد

قالت السلطات التركية إن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا فُقدت قبالة ساحل البحر الأسود في البلاد وسط عاصفة يوم الأحد ولم تتمكن السلطات من الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

وقال مكتب حاكم المقاطعة إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ خلال الصباح أن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز الأمواج قبالة إيريجلي في مقاطعة زونجولداك شمال غرب تركيا.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية يوم الأحد، وقال البيان إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون قيام السفن الجوية والبحرية بإجراء عمليات البحث.

وقال مكتب الحاكم إن فرق البحث والإنقاذ انتشرت في المنطقة وهي مستعدة لبدء العمليات عندما يسمح الطقس بذلك.

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