مؤتمر مستقبل وطن لدعم السيسي يستعرض إنجازات الرئيس خلال 10 سنوات

انطلق،اليوم، المؤتمر الجماهيري، الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بقاعة المؤتمرات بالأزهر الشريف.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق.

واستهل المؤتمرات فعالياته، بعرض فيديو، لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المحاور الاقتصادية والاجتماعية وكذلك السياسية.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات الواسعة التي ينظمها حزب مستقبل وطن في جميع المحافظات والذي تشارك فيه جميع القواعد الحزب ومختلف مستوياته التنيظمية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.