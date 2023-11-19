رئيس حزب الاتحاد يشارك في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية لدعم السيسي

شارك رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، الذي انعقد مساء أمس السبت، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء والإنجازات التي تحققت على مدار 10 سنوات تقلد فيها الحكم.

وقال "صقر"ـ في تصريحات صحفية ـ إن دعم الريس عبد الفتاح السيسي يأتي انطلاقًا من قضية أساسية تمثل محورًا ضروريًا لمستقبل هذا البلد، وهي الحفاظ على الوطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما حقق "السيسي" على مدار السنوات الماضية من استقرار وأمن، بعد سنوات كانت البلاد فيها مهددة.

وأكد رئيس حزب الاتحاد، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال المسيرة التنموية، التي جاءت في ظروف وتحديات غير طبيعية، لم يكن بإمكان أحد أن يتوقع أن تتحق تلك الطفرة، لولا الإرادة القوية للرئيس السيسي.

وفي سياق متصل، دعا رضا صقر إلى المشاركة الواسعة والإيجابية من المواطنين في الانتخاببات الرئاسية المقبلة، باعتبارها حق دستوري وواجب وطني.