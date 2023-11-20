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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول.. وكالة الفضاء المصرية تدعو لزيارة جناحها في فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2023.. تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

جامعة القاهرة تعلن عن البطولات الرياضية المتاحة خلال الفصل الدراسى الأول

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة ، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

و قالت إدارة رعاية الشباب ، انه تم البدء فى الاشتراك ببطولة الجامعة للشطرنج الفردى طلبة و طالبات وعلى الطلاب الراغبين فى التوجه إلى صالة الشطرنج بالمدينة الرياضية لتسجيل أسمائهم .

جامعة القاهرة

وكالة الفضاء المصرية تدعو لزيارة جناحها في فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2023.. تفاصيل
اعلنت وكالة الفضاء المصرية  عن مشاركتها البارزة في فعاليات معرض القاهرة للتكنولوجيا Cairo ICT 2023، الذي يقام في الفترة من ١٩ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية ، من خلال  وجود جناحها في القاعة الرئيسية (قاعة رقم ١)، حيث ستعرض أحدث التقنيات وتكنولوجيا الفضاء المصرية.

كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم المُلتقى الأول لشباب الباحثين....اليوم

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، المُلتقى الأول لشباب الباحثين في الأنثروبولوجيا بعنوان "دور الأنثروبولوجيا في المجتمعات الإفريقية"، خلال يومي 19 و 20 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالتكوين العلمي للباحثين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم البحثية، وتعزيز معارفهم.

 

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