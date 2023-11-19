الدومينكان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لانهيارات أرضية وفيضانات محتملة

أعلنت أجزاء من جمهورية الدومينيكان عن حالة تأهب قصوى يوم الأحد تحسبا لانهيارات أرضية وفيضانات محتملة بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق لنزوح الآلاف ومقتل تسعة أشخاص على الأقل.

وذكر مركز عمليات الطوارئ في الدولة الكاريبية في تقرير صباح الأحد أن 14 مقاطعة في حالة تأهب أحمر.

وقالت الشرطة الوطنية إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت بعد أن تسببت الأمطار في انهيار جدار نفق طريق سريع على سياراتهم.

ولم تقدم السلطات بعد عددا من جميع الضحايا، لكن وسائل الإعلام المحلية أفادت أن عدد الضحايا أكبر من التسعة الذين قتلوا في انهيار الجدار.

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة وهي تسحب السيارات في الشوارع وتغمر الطوابق الأرضية للمباني.

وقال مجلس التميز إن الأمطار أجبرت 8000 شخص على الانتقال إلى مناطق أكثر أمانًا، كما تأثر أكثر من 1500 منزل بالعاصفة.

وكان 29 مجتمعًا بدون اتصالات حتى صباح الأحد، وفقًا لتقرير مجلس أوروبا.