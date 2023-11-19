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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير قانون دولي: الأونروا واليونيسيف لهم دور كبير في توثيق جرائم إسرائيل

أيمن سلامة، خبير
أيمن سلامة، خبير القانون الدولي

أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، على ضرورة النظر باستمرار إلى جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطرق كافة الأبواب في منظمات العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولذلك مطلوب حشد أكبر لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة إسرائيل.

 

وأوضح "سلامة"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يؤيد أن هناك ازدواجية في المعايير، وما يصدر ضد إسرائيل من الأمم المتحدة هو توصيات، لم يصدر ضد إسرائيل قرار واحد مؤسس على الفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه إذا كانت إسرائيل دولة ديمقراطية عليها أن تنفذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

 

وأشار إلى أن المنظمات التي توثق جرائم الحرب في غزة والأرقام والانتهاكات في المستشفيات والمدارس مثل منظمة الصحة العالمية والأونروا واليونيسيف، لهم دور كبير جدًا في توثيق جرائم الحرب وتعزيز الدعاوى والتحقيقات التي يقوم المدعى العام ويقدمون أدلة موثقة.

إسرائيل القانون الدولي الشعب الفلسطيني قطاع غزة الأمم المتحدة

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