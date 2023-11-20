قرار بشأن المتهمين في واقعة وفاة شخص أثناء مشاجرة بعين شمس

قررت جهات التحقيق حجز المتهمين المتسببين في وفاة شخص أثناء مشاجره بينهم، مع تشريح جثمان المجني عليه الذي لقي مصرعه على يد 7 أشخاص بسبب خلافات بينهما في عين شمس.



وكشفت التحقيقات الأولية أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم في عين شمس.

عين شمس

بالفحـص تبين حدوث مُشادة كلامية بين ٣ أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم في عين شمس وأحدهم توفى متأثراً بإصابته وبين ٥ أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات ووفاة شخص .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى 3 سلاح أبيض في عين شمس المستخدمين فى ارتكاب الواقعة ، واعترفوا بارتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رجال الأمن بالقاهرة ألقوا القبض علي ٧ أشخاص في عين شمس بينهم سيدتان بعد مشاجرة بينهم ادت الي وفاة شخص واصابه ٥ منهم بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط طرفى المشاجرة ، وتولت النيابة التحقيق .