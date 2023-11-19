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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج مميزة لمنتخب مصر في أول مشاركة ببطولة العالم لناشئي البادل

صدى البلد

اختتمت اليوم فعاليات بطولة العالم للبادل للناشئين حيث نجحت ناشئات منتخب مصر في الدخول وسط مجموعة العشر الكبار بترتيب البطولة في أول مشاركة لهن فيما حقق الناشئين المركز الثالث عشر.


حققت ناشئات منتخب مصر المركز التاسع بعد الفوز على منتخب باراجواي في مباراة تحديد المراكز ليحققن إنجاز تاريخي في المشاركة الأولي لهن ببطولة كأس العالم.

فيما حقق منتخب مصر للناشئين المركز الثالث عشر في بطولة العالم بعد الخسارة أمام منتخب بلجيكا، فيما جاء منتخب إسبانيا في المركز الأول في البطولة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي :

منتخب مصر تحت 18 عامًا ويضم كلا من: "حسن شاهين وعلي الصحن وخالد أبو العطا ومحمد زهران ونور حسن وفريدة الحلبي وجنى مهدي".

فيما يضم فريق تحت 16 عامًا كلًا من: "وجدي رسلان وعمر سالم وتميم بهاء وحسن قنديل وزينة هشام ورودينا فتحي.

أما منتخب تحت 14 عامًا فيتكون من: "عمر نديم ومارتن أيمن وعادل الصحن وزياد شريف وسلمى الزيات وفاطيمة تامر وفريد أسامه وريم طارق".

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الناشئين من: الأرجنتيني بابلو سيستي رئيسا للجهاز ويعاونه سيف أبو سنة مديرا فنيا للناشئين إضافة إلى المساعدين حسام طنطاوي وشريف عصام.

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