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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل: فيتوريا مدرب يستحق الاحترام.. ونهائي أفريقيا مطلب جماهيري| فيديو

فيتوريا
فيتوريا

قال علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن فوز الفراعنة في أول مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026، إيجابي للغاية، بخلاف أن البداية الهجومية كانت الأبرز في ظهور المنتخب الوطني.

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فيتوريا مدرب يستحق الاحترام، بفضل قراءته الجيدة للمنافس في مباراة جيبوتي، قبل أن يستقر على تشكيل أساسي في مواجهة سيراليون.

وأشار إلى أن منتخب مصر يقدم كرة هجومية بشكل جيد، بينما يحتاج لخوض وديات على أعلى مستوى، في إطار الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2024 التي تعد هدفًا أساسيًا للجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته، بأن الجمهور لن يقبل بأقل من الوصول إلى نهائي أمم إفريقيا، ومن ثم التتويج بالبطولة، بينما استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور، قرار جريء سيصنع حالة انضباط غير طبيعية داخل الفراعنة، على الرغم من كونه درس سينتهي بعودة الثلاثي إلى صفوف الفراعنة.

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