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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصنيع الأسلحة والمتفجرات.. اليوم محاكمة المتهمين في خلية الشروق

صدى البلد

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، محاكمة 11 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية الشروق الثانية".

ووجّه للمتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمون من الأول حتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

ووجّه للمتهمين من السابع حتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وجّه للمتهمين من الأول حتى السابع، ومن التاسع حتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، كما ووجّه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
 

خلية الشروق الانضمام لجماعة إرهابية الأسلحة والمتفجرات تعطيل أحكام الدستور تعريض حياة المواطنين للخطر تمويل جماعة إرهابية

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