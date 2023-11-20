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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نيفين القباج: فخورة بإنجازات مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية في 6 شهور

صدى البلد

أشارت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها فخورة بالإنجازات التي حققتها الجمهورية الجديدة للتنمية بالرغم ان عمرها فقط 6 أشهر حيث نجحت المؤسسة في وضع رؤية و رسالة خلال هذه الفترة من قبل حتى إعلان التسجيل المؤسسة.

وهنأت المهندس روحي العربي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول حول دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر ٢٠٢٣، وأشادت بدور المجتمع المدني الذي يدرك نفسه في أهداف الدولة واستراتيجيتها "لأن التنمية لن تتحقق من طرف الحكومة فقط". 

وأشادت بدور الشباب كونه قوة كبيرة جدا بيمثلوا حوالي ٤٢٪؜ من المجتمع المصري، و قالت إن تناغم الشباب مع بعضهم البعض مع الابتعاد عن جميع الأفكار المتطرفة و تعزيز الانتماء والأبواب مفتوحة للجميع للإنتاج و المشاركة و اضافت ان الدليل على هذا هو تشجيع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من موقع و في السياسات التي تم ادراكها لتنمية الشباب و تمكينه وان سيادة الرئيس في حوار دائم مع الشباب و يجلس معهم، موجه للشباب "اشعروا بالمسؤلية و بالانتماء و حبوا هذا البلد لأنها غالية علينا جميعا".

الافكار المتطرفة التضامن الاجتماعي الجمهورية الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نيفين القباج نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى وزيرة التضامن

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