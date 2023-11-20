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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسب الله: أتمنى أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الـ 90%.. فيديو

صلاح حسب الله
صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة تكمن في تفويض شعبي لمن يأتي عبر الصندوق.

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وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "فرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفوز بالانتخابات الرئاسية قد تكون محسومة"، لافتا: "أتمنى نسبة المشاركة في الانتخابات تتجاوز 90%".

 

وأشار: "الرئيس القادم لابد أن يكون مسنود باصطفاف شعبي قوي خلفه نظرا للتحديات المحيطة بالمنطقة"، موضحا: "الرئيس القادم سيواجه تحديات صعبة الفترة المقبلة".
 

صلاح حسب الله

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