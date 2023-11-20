حسب الله: أتمنى أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الـ 90%.. فيديو

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن أهمية الانتخابات الرئاسية المقبلة تكمن في تفويض شعبي لمن يأتي عبر الصندوق.

وأضاف الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "فرص الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفوز بالانتخابات الرئاسية قد تكون محسومة"، لافتا: "أتمنى نسبة المشاركة في الانتخابات تتجاوز 90%".

وأشار: "الرئيس القادم لابد أن يكون مسنود باصطفاف شعبي قوي خلفه نظرا للتحديات المحيطة بالمنطقة"، موضحا: "الرئيس القادم سيواجه تحديات صعبة الفترة المقبلة".

