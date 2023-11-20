عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19.8% ارتفاعا في مبيعات المركبات التجارية بالصين خلال 2023

الصين
الصين

ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 19.8 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 3.3 مليون وحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.

وعلى و جه التحديد، ارتفعت مبيعات الشاحنات في الصين لـ 19.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.91 مليون وحدة، وفقا للجمعية.

txt

الصين وسيط محتمل أمام أمريكا لوقف حرب إبادة غزة.. تفاصيل

txt

أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن اقتصاد الصين

وقد تم بيع نحو 389 ألف باص في الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 22.2 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي.

 

616 ألف مركبة تجارية

وخلال تلك الفترة، صدرت الصين 616 ألف مركبة تجارية، بزيادة 28.3 في المائة على أساس سنوي.

الصين مصنعي المركبات مبيعات الشاحنات الباص مركبة تجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

ترشيحاتنا

بيان عاجل من روسيا بعد فوز خافيير مايلي في الانتخابات الرئاسية بالأرجنتين

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك..تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

ما هي الصلاة الأسبقية ؟.. قائلها وحكمها وفضلها

بشأن البشر القدماء.. اكتشاف يغير مجري التاريخ| تفاصيل

مدير المنتخب الوطني عن استبعاد 3 لاعبين بلقاء سيراليون: اتق شر الحليم إذا غضب

أمير عبدالحميد: الشناوي يتطور بشكل ملفت وقيمته تظهر في المباريات الصعبة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

كتائب عز الدين القسام .. قصة استشهاد ملهم المقاومة الفلسطينية

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ