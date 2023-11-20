19.8% ارتفاعا في مبيعات المركبات التجارية بالصين خلال 2023

ارتفعت مبيعات المركبات التجارية في الصين بنسبة 19.8 في المائة على أساس سنوي إلى حوالي 3.3 مليون وحدة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي المركبات.

وعلى و جه التحديد، ارتفعت مبيعات الشاحنات في الصين لـ 19.5 في المائة على أساس سنوي إلى 2.91 مليون وحدة، وفقا للجمعية.

وقد تم بيع نحو 389 ألف باص في الفترة نفسها، بزيادة نسبتها 22.2 في المائة عن ذات الفترة من العام الماضي.

616 ألف مركبة تجارية

وخلال تلك الفترة، صدرت الصين 616 ألف مركبة تجارية، بزيادة 28.3 في المائة على أساس سنوي.