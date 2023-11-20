بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،نصائح للتخلّص من دهون الوجه ..



· تنظيف الوجه بشكل مُستمرّ:

غسل الوجه بالغسولات اليوميّة الخاصّة بالبشرة الدهنيّة، وتجنُّب فركها بقوّة، وشطفها بلطف بالماء الدّافئ وليس السّاخن، وتجنُّب فركه عند تنشيفه، والمحافظة على نظافته دون مُبالغةٍ؛ لأنّ كثرة استعمال الماء لتنظيف الوجه أو فركه بالصّابون الصّلب يُحفّز إفراز المزيد من الدّهون والتي ستزيد المُشكلة التي من المُفترَض التخلُّص منها.



· إزالة المكياج قبل النّوم يوميّاً، والابتعاد عن المُرطِّبات الزيتيّة، واستبدالها بمُرطِّبات خالية من الزّيوت.



· عمل قناع للوجه أسبوعيّاً لتجديد حيويّة البشرة. استخدام واقي الشّمس المُناسب والخالي من الدُهنيّات والزّيوت.



· الابتعاد عن التوتُّر؛ فقد أثبتت الدّراسات التوتّر له علاقةٌ بزيادة الدّهون المُفرَزة.



· نوعيّة الطّعام: من الضروريّ الانتباه لنوعيّة الطّعام، والتّقليل قدر الإمكان من الأطعمة الدُهنيّة، مثل الوجبات السّريعة، والشّوكولاتة، والمشروبات الغازيّة؛ لأنّها جميعها قد تُؤدّي إلى زيادة الدّهون المُفرَزة وخاصّةً في الوجه.