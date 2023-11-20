بالدليل.. مستشار علاقات دولية يكشف ازدواجية الغرف في التعامل مع مفهوم الإرهاب.. فيديو

قال الدكتور على يحيي، الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية من لبنان، إنه حتى الآن ليس هناك توصيف سياسي أو قانون للإرهاب.

وأضاف الدكتور على يحيي، الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية من لبنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حتى اللحظة هناك غموض يحيط بمصطلح الإرهاب، وهو غموض مقصود كي يستخدم ضد أطراف بعينها ولمصالح سياسية للدول الأكثر قدرة على التأثير".

وأشار الدكتور على يحيي، الكاتب الصحفي ومستشار العلاقات الدولية من لبنان،: "تم توصيف ما تقوم به روسيا في أوكرانيا نوع من الإرهاب، بينما وخلال أقل من 45 يوما ارتكبت إسرائيل جرائم حرب وأوقعت أكثر من 12 ألف ضحية في فلسطين ولم يفرض ولا بند من بنود العقوبات التي فرضت على روسيا على إسرائيل ولم توصف دولة الاحتلال بأنها دولة الإرهاب".