قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل النجرسكو ..

المكونات :

مكرونه

صدور فراخ

بصل

توم

دقيق

لبن

مشروم (اختياري)

زيت او ذبده

مكعب مرقه

ملح

فلفل اسود

زعتر (اختياري)

طريقة التحضير :

"في طاسه نضع زيت علي نار هادئه ثم نضيف البصل و نتركه حتى يذبل ثم نضع الدجاج و نقوم ب التقليب جيداً مع المشروم وملح وفلفل وزعتر .

" نسلق المكرونة في ماء مغلي مع القليل من الملح والزيت ولا نضع المكرونة في ماء بارد لتجنب تعجن المكرونه"

"نقوم بتسييح الذبده علي النار نفس مقدار الدقيق مع التقليب جيداً حتي يذوب ثم نضع مكعب مرقه ثم اللبن قليلاً ف قليلاً مع التقليب المستمر لتجنب التكتلات ثم نضع الملح والفلفل .

"ثم نضع المكرونة في طاجن وعليها الخضار ثم نضع عليها صوص النجرسكو و ندخله الفرن ليكتمل تسويته .

