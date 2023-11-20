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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عامر حسين: إيقاف الدوري 2 يناير استعدادًا لأمم إفريقيا

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن منتخب مصر اجتاز مواجهة صعبة أمام سيراليون في ظل الظروف والاجواء المحيطة باللقاء، مشيرًا إلى أن الملعب الذي احتضن المواجهة لم يكن جيدًا، وأيضًا غياب الأمن في المباراة بشكل واضح، وكانت هناك أمور غريبة لكن خبرات اللاعبين حسمت اللقاء لصالحهم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لديه قائمة جيدة، وسيتم إيقاف الدوري المصري يوم 2 يناير والمعسكر سيبدأ في اليوم التالي استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، وأول مباراة للمنتخب يوم 14 يناير أمام موزمبيق وسيتواجد في كوت ديفوار قبلها بـ 3 ايام".

وتابع: "نحن في انتظار تقديم فيتوريا لبرنامجه الاعدادي والاستقرار على المباريات الودية، وسوف يتم التنسيق مع الشركة الراعية على البرنامج الذي سيتم الاتفاق عليه".

وأضاف: "مرحلة منتخب الشباب تحتاج لمعسكرات كثيرة، ودائمًا نعاني من اللغط عند تكوين أي منتخب، ونعمل على إعداد مدربين، ووائل رياض سبق وعمل مع شوقي غريب، وعاش هذه الأجواء، وقمنا بإعداد مدربين شباب، والبعض يهاجم المدرب على قراره بخوض دورة شمال إفريقيا".

وأكمل: "بالتأكيد سوف يستفيد منتخب الشباب من البطولة، رغم توجيه اللوم للجهاز الفني بالمشاركة في البطولة، وعلى سبيل المثال البعض كان يلوم فيتوريا على خوض مواجهات ضعيفة، وائل رياض لديه خبرات ويستحق المساندة والدعم، وأصر على التواجد في دورة شمال إفريقيا من أجل اكساب اللاعبين الخبرات والاحتكاك المطلوب، وقام بتجميع الفريق لمدة أسبوع، ومنتخب تونس لديه خبرات وسبق ولعب كأس عالم".

وتابع: "سمعت كثيرًا عن وجود مجاملات في تكوين منتخب مصر، فهل هناك لاعبين تلعب في الظلام، يجب أن يتم تقييم اللاعبين بشكل جيد، ومعرفة مستواهم وارقامهم مع أنديتهم، واليوم في منتخب الكرة النسائية نفس الأمر، شارك لاعبات مع الفريق من أبناء نجوم الكرة، لابد ان يكون التقييم على أساس موضوعي، وداخل المستطيل الأخضر".

وواصل: "هل وائل رياض كان يعمل لمصلحة شخصية أم لمصلحة عامة؟، سبق وكسب منتخب الناشئين 2006 بطولة شمال افريقيا وعند المواجهات الرسمية لم ينجح في التأهل لكأس العالم".

وأكد: "منتخب 2003 كان يضم عناصر جيدة، وحظى بإشادة فيتوريا ورغم ذلك لم يحقق نتائج جيدة، مراحل الشباب دائما الوضع مختلف، فرق إفريقيا تفوز على منتخبات كبرى في كأس العالم تحت 17 سنة، والوضع يختلف بالنسبة للكبار مستقبلا".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يعمل على توفير متطلبات الأجهزة الفنية لمنتخبات مصر، وأي مدرب من الصعب تقييمه بعد فترة وجيزة، ولابد أن يحصل على فرصته في العمل، وهناك بعض المدربين تم التعاقد معهم قبل قدوم اتحاد الكرة الحالي.

وأضاف: "وائل رياض أصر على المشاركة في دورة شمال إفريقيا من أجل مصلحة منتخب مصر من أجل رؤية اللاعبين في احتكاك قوي، وبعد المباراة الماضية امام الجزائر كانت هناك إشادة كبيرة، وهذه البطولة سيخوض الفريق 4 مباريات خلال 7 أيام فقط، وعند عودته سيقدم تقريرا عن البطولة وسوف نبحث كافة احتياجاته، ولازال هناك 10 شهور كاملة أمام المنتخب للاستعداد للمواجهات الرسمية".

وأكمل: "وائل رياض قام بعمل معسكرين فقط لمنتخب الشباب، وقام بضم 50 لاعبًا، وسوف يقوم بمتابعة شاملة لكل العناصر المميزة".

وأتم: "مباريات بطولة سوبر الأبطال تم حسمها بمشاركة الأهلي وفيوتشر وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وستقام المواجهات على يومين (25 و 28 ديسمبر)".

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