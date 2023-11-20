طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،طريقة عمل بان كيك بالشكولاته..

المقادير

١ بيضه

كوب حليب

٣ معلقه كبيره زيت

٢ معلقه كبيره سكر

معلقه كبيره بيكنج باودر

فانيليا + رشه ملح

كوب ونصف دقيق نوتيلا او عسل ابيض للتزيين



طريقه التحضير

في وعاء نخلط المواد السائله ورشه الملح ونخلطهم جيدا

ينخل الدقيق والبيكنج بودر ثم نضيف على الخليط ونخلطهم في اتجاه واحد ثم نضع مقلاه على النار مدهونه زيت ثم نضع طبقه من مزيج البان كيك طبقه صغيره وتترك حتى تنضج ثم نقلب على الجانب الآخر لتنضج

يصب على الوجه القليل من النوتيلا عند التقديم أو العسل الابيض (حسب الرغبه)

