باحث في السياسات الدولية: دعوة الأمم المتحدة لتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة موقف جريء.. فيديو

علق طارق عبود، كاتب وباحث في السياسات الدولية، على مطالبة مسئول أممي بتحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في غزة، قائلا: "موقف جيد وجرئ وهو يدعو إلى تحقيق شفاف دولي عبر الأمم المتحدة مما حدث من الطرفين".

وأضاف طارق عبود، كاتب وباحث في السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "ما يحدث في قطاع غزة تخطى كل الحدود والمعايير الإنسانية والأخلاقية ومعايير القانون الدولي".

وأشار: "الولايات المتحدة الأمريكية تمنح دعما غير محدودا لإٍسرائيل"، موضحا: "حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعمل على توثيق الأوضاع في غزة، وأيضا تدعو لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل".