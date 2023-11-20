الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية يوضح أهداف معرض Cairo ICT23

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، إن المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT23 يعتبر الفاعلية الأكبر التي تقام سنويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا يكون فرصة للعاملين في هذا القطاع لأن يتقابلوا ويطلعون على آخر ما توصل إليه هذا القطاع من الناحية العلمية والمشروعات المطروحة في السوق".

وأشار عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية،: "المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا فرصة أيضا للشركات المصرية لكي تعرض الحلول الخاصة بها على السوق".

وأوضح عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية،: "تكنولوجيا الاتصالات تساعد كل القطاعات وأصبحت مكون أساسي للحلول في كافة القطاعات".

