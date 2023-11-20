عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية يوضح أهداف معرض Cairo ICT23

الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، إن المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT23 يعتبر الفاعلية الأكبر التي تقام سنويا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

txt

معرض Cairo ICT.. إي فاينانس: السوق المصرى تتوافر فيه فرص واعدة للاستثمار

txt

التفاصيل الكاملة لافتتاح رئيس الوزارء الدورة الـ27 لمعرض Cairo ICT 23

 

وأضاف عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية، خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا يكون فرصة للعاملين في هذا القطاع لأن يتقابلوا ويطلعون على آخر ما توصل إليه هذا القطاع من الناحية العلمية والمشروعات المطروحة في السوق".

 

وأشار عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية،: "المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا فرصة أيضا للشركات المصرية لكي تعرض الحلول الخاصة بها على السوق".

وأوضح عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية،: "تكنولوجيا الاتصالات تساعد كل القطاعات وأصبحت مكون أساسي للحلول في كافة القطاعات".
 

Cairo Cairo ICT23 المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا للنظم الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم يتوج بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة

بدأنا بأفضل صورة.. تعليق مثير من فيتوريا بعد فوز المنتخب

بمدرب من امريكا اللاتينية.. اتحاد جدة يستعد لكأس العالم للأندية

حركة فتح تفجر مفاجأة حول الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على غزة

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على بداية المنتخب بتصفيات كأس العالم

ازمة قلبية.. الموت يفجع نجم ليفربول السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقتل السير لي ستاك اعتقالات شملت مصر.. كيف هزت تلك الجريمة الإمبراطورية البريطانية

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ