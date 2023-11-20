رضا عبد العال: محمود حمادة وعلي جبر "ثغرة" في المنتخب الوطني

كشف رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في سياسة التدوير التي يتبعها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول مع لاعبي الفراعنة في المباريات الأخيرة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN" :

" كنت أتمنى إراحة محمد صلاح أمام سيراليون، ومنح الفرصة لمصطفى فتحي، طالما أن هناك تدوير بين اللاعبين، فهو لاعب صاحب إمكانيات خاصة ويقدم مباريات مميزة مع بيراميدز، وقاد المنتخب للفوز على إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا وصنع الفارق للفراعنة".

وأضاف: " محمود حمادة وعلي جبر ثغرة كبيرة في تشكيلة المنتخب الوطني، وليس لهما دور حقيقي، وتعجبت من مشاركتهما أمام سيراليون، فالأخير يتواجد مع الفراعنة منذ ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر، ولم يقدم المنتظر".