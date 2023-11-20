عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ملفتة.

وظهرت الفنانة زينة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس شتوية كاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز زينة، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

 

تحدثت  الفنانة زينة، عن مشكلتها مع والد أبنائها، قائلة إن مشكلتها الأخيرة شخصية، والجمهور تدخل، منوهة بأنه لا يصح أن يتدخل أحد في هذه المشكلة. 

وأضافت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "أي حد داخل بينا هو خارج.. السنين هتلف ولو وقعت في أزمة هو هييجي عشان أولاده"، منوهة بأنه راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب أحد عن هذا الموضوع مرة أخرى.

IMG_3247
IMG_3247
IMG_3246
IMG_3246
IMG_3245
IMG_3245
الفنانة زينة زينة في أحدث ظهور ملابس ملفته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

موضوعات متعلقة

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

بحلق فى الحواجب وشعر أسود .. ابنة شريف منير تثير الجدل بلوك جديد

علاجات لفطريات الشفاه

طريقة عمل البصارة المصرية

ترشيحاتنا

طرق وأماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في المرحلة الثالثة

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 20 نوفمبر

فرج عامر يكشف عن تصرفات مشينة لـ الاحتلال الصهيوني

عرض البلاك فريداي.. اشتر أحدث موبايل سامسونج للشباب بـ 5444 جنيها

رضا عبد العال: أداء المنتخب غير مقنع.. والمجموعة بلا منافس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأزمة انتهت| بشرى من التموين للمواطنين: انخفاض سعر كيلو السكر للنصف.. وتوفيره خلال هذه المدة

بنت أبوها.. ابنة محمد أبو داوود تشعل السوشيال ميديا في حفل زفافها

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ