بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة زينة، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ملفتة.

وظهرت الفنانة زينة، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار بملابس شتوية كاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز زينة، بإطلالاتها الانيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

تحدثت الفنانة زينة، عن مشكلتها مع والد أبنائها، قائلة إن مشكلتها الأخيرة شخصية، والجمهور تدخل، منوهة بأنه لا يصح أن يتدخل أحد في هذه المشكلة.

وأضافت "زينة"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، "أي حد داخل بينا هو خارج.. السنين هتلف ولو وقعت في أزمة هو هييجي عشان أولاده"، منوهة بأنه راجل كويس ومحترم وتكفل بأولاده ولا يجب أن يكتب أحد عن هذا الموضوع مرة أخرى.

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