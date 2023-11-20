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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

باحث سياسي: 7 أكتوبر الخط الفاصل في القضية الفلسطينية بشكل كامل

صدى البلد

قال الباحث محمد مرعى رئيس المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات، إن يوم 7 أكتوبر هو الخط الفاصل في القضية الفلسطينية بشكل كامل وفي تاريخ المنطقة واشتباك القوى الدولية وتحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط والصراع الفلسطينى والإسرائيلى.

وأضاف محمد مرعي، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة دي إم سى، أن نتنياهو أمد على أن أحداث 7 أكتوبر ستغير العالم لمدة 50 عاما، وهي كذلك بالفعل، فالأحداث نجحت في دفع القضية الفلسطينية لتكون في صدارة الأحداث.

وأكمل: أحداث 7 أكتوبر لها تأثيرات مباشرة على الأمن الدولي الآن ولها تأثيرات على الحرب الروسية الأوكرانية ولها تأثيرات على الصين وتحركات واشنطن على البحر الصيني الجنوبي.

واسترسل: كما أنها أثرت على المصالح الأمريكية على الشرق الأوسط وعلى علاقتها مع كافة القوى الإقليمية، مؤكدا على أن 7 أكتوبر أحدث تأثيرات على كافة الجهات.

 

القضية الفلسطينية الصراع الفلسطيني الشرق الاوسط الأمن الدولي الحرب الروسية الأوكرانية

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