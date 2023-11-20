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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في قطاع غزة غير آمن لسيارات الإسعاف.. فيديو

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

أكد الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في قطاع غزة غير آمن لسيارات الإسعاف.

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وقال الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحرب والهجوم المستمر على القطاع"، لافتا: "أغلبية مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة".

 

وأضاف الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني،: "نقص الوقود من أهم المشكلات التي تواجه قطاع غزة"، موضحا: "المستشفيات التي بقيت تتعامل مع كثير من الإصابات والجرحى التي أتت من الشمال ومن وسط قطاع غزة".

الهلال الأحمر الفلسطيني غزة قطاع غزة

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