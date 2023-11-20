الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع في قطاع غزة غير آمن لسيارات الإسعاف.. فيديو

أكد الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع في قطاع غزة غير آمن لسيارات الإسعاف.

وقال الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب الحرب والهجوم المستمر على القطاع"، لافتا: "أغلبية مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة".

وأضاف الدكتور محمد الفتياني، متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني،: "نقص الوقود من أهم المشكلات التي تواجه قطاع غزة"، موضحا: "المستشفيات التي بقيت تتعامل مع كثير من الإصابات والجرحى التي أتت من الشمال ومن وسط قطاع غزة".