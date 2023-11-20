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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحدى الجميع.. مرشح رئاسي للأرجنتين يكشف عن خطط التحول إلى اليهودية ودعم إسرائيل

صدى البلد

أعرب المرشح الرئاسي الأرجنتيني خافيير مايلي، المؤيد البارز لإسرائيل، عن نيته التحول إلى اليهودية، على الرغم من اعترافه أيضًا بأن أي خطوة للقيام بذلك من المرجح أن تنتظر حتى انتهاء حياته السياسية.

يتنافس مايلي، البالغ من العمر 53 عاما، والذي يصف نفسه بـ "الرأسمالية الفوضوية" ويقود حزب Liberty Advances، ضد وزير الاقتصاد في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية سيرجيو ماسا من ائتلاف الوطن الحاكم في انتخابات الإعادة يوم الأحد.

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وهيمن على المنافسة، التي جاءت في أعقاب الانتخابات التي جرت في أكتوبر والتي فشلت في تحديد فائز واضح، التوقعات المالية المتردية في الأرجنتين. ويصل معدل الفقر إلى 40%.

ومع ذلك، في حين أن الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين من المرجح أن تكون القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للناخبين، فقد أوضح مايلي أيضا أنه سينظر إلى الولايات المتحدة، وخاصة إسرائيل، كحلفاء رئيسيين في بناء سياساته الخارجية.

وقالت مايلي لتايمز أوف إسرائيل في مقابلة نشرت في وقت مبكر من يوم الأحد: “أكثر ما يعجبني في إسرائيل هو ثقافتها وشعبها” . وأضاف بخصوص الحرب الإسرائيلية المستمرة مع حركة حماس الفلسطينية أنه "أعرب بشكل قاطع" عن تضامنه مع "حق إسرائيل المشروع في الدفاع".

علاوة على ذلك، تحدث مايلي، الذي التحق بمدرسة كاثوليكية في شبابه، عن اهتمامه الدائم بالعقيدة اليهودية، لكنه قال إن أي قرار بالتحول إلى اليهودية يجب أن ينتظر حتى تكتمل طموحاته السياسية.

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