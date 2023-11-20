رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: نشكر القيادة السياسية المصرية علي إحباط مشروع التهجير

قال محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنه مواليد غزة، وعائلته فلسطينية لاجئة مهاجرة من مدينة عسقلان المحتلة، متابعا: والدي ووالدتي شهدا هجرة 1948، وجده لوالده شهيد في ثورة فلسطين 1936.





واسترسل “محمد أبو سمرة” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،: لدي 5 أشقاء و3 شقيقات وأولاد عمومه وعماته وعائلة والدته مقيمين في غزة، متابعا:

عدد الشهداء من عائلتي وصل إلى 200 شهيد.



وأوضح:" أبن عمي قصف منزله هو وأسرته بحي الزيتون، وابن خالته وزوجته، وابنة خالته، بالإضافة إلى عائلة والدته التي لا يقل عدد الشهداء بيها عن 300 شهيد..فنحن جزء من المجتمع الفلسطيني".

وأكد على أن هناك عائلات فلسطينية أبيدت بأكملها جراء العدوان الأخير، موجها الشكر للقيادة السياسية المصرية الذي وضع القضية الفلسطينية علي رأس أولوياته وأحبط مشروع التهجير.