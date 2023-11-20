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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رضا عبد العال: أداء المنتخب غير مقنع.. والمجموعة بلا منافس

صدى البلد

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره السيراليوني مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز الفراعنة بثنائية على ملعب صامويل كانيون دو، في ليبيريا.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، على فضائية "TeN":

"أداء المنتخب أمام سيراليون لم يكن مقنعاً، رغم تواضع مستوى المنافس، فالمنتخب الوطني بدون منافس في المجموعة الأولى، ونظام التصفيات أصبح أكثر سهولة".

وأضاف: "المنتخب قدم أداء جيد أمام سيراليون، وفاز بنصف دستة أهداف، لذلك كنت أتوقع الفوز بأكبر عدد من الأهداف اليوم، خاصًة بعد طرد لاعب وسط سيراليون في الشوط الأول".

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