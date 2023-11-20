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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قطة تنقذ رجلا من السجن.. تفاصيل غريبة

صدى البلد

لا مفر من أحكام القضاء، لكن في سيبيريا الوضع مختلف إذ أفادت تقارير أن متهماً في قضية جنائية في روسيا قد حُكم عليه بعقوبة مخففة، ويرجع ذلك إلى أنه كان يمتلك قطة.

وعن تفاصيل تخفيف هذا الحكم، أصدرت محكمة في سيبيريا حكمًا مع وقف التنفيذ على متهم في قضية جنائية، حيث تم إدراج ملكية القطط كأحد الظروف المخففة، وفقًا لتقرير قناة ماش تيليجرام الروسية يوم الأحد يُعتقد أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في الممارسة القضائية في روسيا.

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وبحسب موقع “روسيا اليوم” اتهم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في مدينة كيميروفو بارتكاب أعمال شغب وحيازة سلاح ناري غير قانوني خلال حادثة وقعت في سبتمبر الماضي. 

قطة تنقذ رجل من عقوبة السجن

لكن أفاد التقرير بأن المتهم هاجم شخصًا آخر وهو في حالة سكر وهدده بمسدس، دون الكشف عن هوية الرجل المتعرض للهجوم، ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال المشتبه به وتعاونه في التحقيق، حيث اعترف بالذنب ومثل أمام المحكمة في وقت لاحق. 

أدان القاضي المتهم بجميع التهم الموجهة له، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن.

ومع ذلك، فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مع وقف التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار عدة ظروف مخففة، بما في ذلك حالته الصحية السيئة، وتعاونه مع السلطات القانونية، وملكيته للقطط. 

لكن الغريب أن ملكية القطط لم تكن تُعتبر سابقًا ظرفًا مخففًا في القانون الجنائي الروسي. ولم يكن الناس يتوقعون حصول درجة من التساهل من القضاة إلا إذا كان المتهم لديه أطفال أو أقارب يحتاجون إلى رعايتهم.

أحكام القضاء القانون الجنائي الروسي

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