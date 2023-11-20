مصرع عامل وإصابة شخصين في تصادم ربع نقل وملاكي بـ سوهاج

انتهت حياة عامل في نهاية الأربعينات من العمر، وأصيب سائق وعامل اخر بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وجود حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة المدعو 'مشوادي ا.م.ع' 52 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، اصطدم بالمواجهة بسيارة ملاكي قيادة المدعو 'عبده ع.ا.ا' 49 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، ونتج عن ذلك وفاة قائد السيارة الثانية.

كما نتج عن الحادث إصابة كلاً من قائد السيارة الأولى بكدمة وتورم بالكتف الأيسر، والمدعو 'وائل ا.ش.ا' 49 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، بجرح بالجبهة وكدمات بالصدر، وأفاد قائد السيارة الأولى والمصاب وشقيق المتوفي المدعو 'احمد ع.ا.ا' 36 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما سبق، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.