فرج عامر يكشف عن تصرفات مشينة لـ الاحتلال الصهيوني

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بشاعة قوات الاحتلال الصهيوني مع شعب فلسطين، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: "الاحتلال الصهيوني يطلق سراح عدد من الأسرى من سجن عوفر قبل قليل ويخرجهم عراة بدون أية ملابس .! "سابقه لم يفعلها أحد من قبل ! كيف يتم افراج عن الأسرى ويتم تعريتهم" ؟! لعنة الله على الصهاينة ومن واللى".

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، اليوم الإثنين، إن قصف إسرائيلي متواصل يستهدف المستشفى الإندونيسي ومحيطه.

وأضاف مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أن القصف الإسرائيلي الذي يستهدف المستشفى الإندونيسي غير مسبوق منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن القصف متواصل منذ 4 ساعات.

وأشار البرش إلى أن حالة هلع بين المرضى والكادر الطبي لانتشار قناصة الجيش الإسرائيلي بمحيط المستشفى الإندونيسي.

وأوضح مدير وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تصريحات صحفية، أنه نتيجة للقصف الإسرائيلي وقعت العديد من الإصابات لعدد من الموجودين داخل المستشفى الإندونيسي وخارجه.