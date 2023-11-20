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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إيلون ماسك يعلن الحرب بسبب اليهود .. ما القصة ؟

إيلون ماسك
إيلون ماسك

حرب جديدة بسبب اليهود.. أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حالة من الجدل والزخم خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان استعداده لخوض حرب قضائية ضد إحدى الشركات الكبرى.. فما القصة؟

أعلن «إيلون ماسك» المدير التنفيذي لمنصة إكس، الحرب ضد شركة "ميديا ماترز"، حيث ينوى رفع قضية بشأن منع هذه الشركة لإعلانات شركات منتجة على منصته، واتهامه بالكذب والاحتيال.

إيلون ماسك أكد على اندلاع شبه حرب بينه وبين مجموعة "ميديا ماترز"، حيث قرر رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة الاحتيال والتلاعب، وجاءت تلك الخطوة بسبب وقفها لـ شركات كبرى أن تنشر إعلاناتها على منصة "إكس" بسبب ادعاءات المجموعة بمعاداتها للسامية ودعمها الإرهاب.

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تعتبر هذه الخطوة من ماسك ردًا على اتهامات المجموعة ومحاولتها تقويض سمعة ومصداقية منصة "إكس".

الخلاف بين "إكس" و"ميديا ماترز"

من الواضح تصاعد حدة الخلاف بين شركة "إكس" ومجموعة "ميديا ماترز" بعد نشرها بحثًا يزعم وجود ارتباط بين "إكس" ومنشورات مؤيدة للنازية. 

لكن ردت "إكس" بتأكيد دفاعها عن حق الجمهور في حرية التعبير، واتهمت المجموعة بمحاولة تقويض هذا الحق على منصتها واستخدام نفوذها للضغط على المعلنين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إدانة البيت الأبيض للملياردير الأمريكي، بعد أن أبدى مالك منصة إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي إعجابه على منشور معادٍ للسامية على المنصة.

ورد ماسك، مؤخرا، على منشور حول نظرية مؤامرة معادية للسامية، ووصفها بأنها "الحقيقة الفعلية". ونفى ماسك أن يكون المنشور معاديًا للسامية.

ومع ذلك، أكد أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، أن تأييده لهذا المنشور الذي أثار الغضب على الإنترنت، "غير مقبول".

ويشير المنشور الذي رد عليه ماسك إلى نظرية المؤامرة التي حفزت الرجل الذي قتل 11 شخصًا في كنيس يهودي في بيتسبرغ في عام 2018.

ما هي "ميديا ماترز"؟

"ميديا ماترز" هي مجموعة تأسست كمركز أبحاث ومعلومات متقدم في عام 2004، وتهدف إلى رصد ومراقبة الإعلام المضلل. تعمل المجموعة على تحليل وتقييم وسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والإنترنت بهدف كشف المعلومات غير الدقيقة والأخبار المضللة.

إيلون ماسك منصة إكس ميديا ماترز فلسطين طوفان الأقصى البيت الأبيض

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