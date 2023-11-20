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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اجتماع لتحالف الأعمال العربي الصيني لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بكين والدول العربية

صدى البلد

عقد الاجتماع التأسيسي الأول للتحالف العربي الصيني   للأعمال في مدينة ييوو الصينية  برئاسة تسنيم جمال  وبحضور ممثلين عن الحكومة الصينية والمجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية و يمثلها رئيس مجموعة CCC المالكة للفوتيان ماركت.

وتبادل الجانبان العربي والصيني أفكاراً ومقترحات حول كيفية تنفيذ رؤية وأهداف وخدمات منصات التحالف علي ارض الواقع وأبدى الجانب الصيني دعمه وتعاونه لضمان نجاح التحالف وتحقيق فوائده للشعبين العربي والصيني.

يمتلك التحالف أكثر من 200 بوابة إلكترونية خدميه تغطي جميع مجالات وقطاعات الاقتصاد، حيث تمثل كل واحدة منها منصة إلكترونية مشتركة بين الشركات والمصانع وجميع الكيانات الخدميه العربية والصينية،  لدعم القطاع الصناعي والتجاري  في مختلف الدول وسهولة خلق فرص تجارية بين دول التحالف.

يهدف التحالف إلى تعزيز التجارة البينية العربية الصينية وتشجيع إقامة أعمال تجارية مشتركة جديدة مستهدفا بخدماته مواطني 23 دولة هي مجموع الدول العربية والصين، كما يسعى التحالف إلى دعم رؤية 2030 في الدول العربية وخاصة مصر.

في نهاية الاجتماع، قدمت تسنيم جمال  التهنئة لحكومة مدينة ييوو التجارية على النجاح الباهر لمعرض ييوو للسلع الصغيرة، والذي يعد أكبر معرض للسلع الاستهلاكية في العالم، والمقام في 8 قاعات بمساحة إجمالية تزيد عن مليون متر مربع. كما استكملوا ختامهم  بعرض وشرح انجازاتهم اخر 10 اعوام من الانجازات في تطوير التجاره 
ومن ثم اقترح  الجانب الصيني على تسنيم جمال اقامه دورات لمعرض السلع الصغيرة علي ارض مصر على 
وأشادت تسنيم بتعديل خطه المعرض من اقامه معرض سلع صغيره نهائيه الصنع الي معرض لمستلزمات انتاج وخامات المصانع 
لكي يلقي الجانبين الاستفاده المرجوه واكدت على ان هذا ما يحتاجه السوق المصري في الاونه الاخيره وهو تعزيز الصناعه وتوفير متطلباتها اكثر من استيراد المنتجات نهائيه الصنع واكدت علي ان يتماشي المعرض مع ظروف مصر الاقتصاديه ولاكتمال حلقه النجاح يجب  تقديم  الدعم علي السلع المعروضه كما ابدي  الجانب الصيني موافقته علي البدء في عمل خطه لتقديم اسعار مدعمه داخل المعرض لخدمه القطاع الصناعي والتجاري بطرق امنه ومربحه للصناع والتجار في الجانبين المصري والصيني 
وقد تم الاتفاق علي الاقدام والبدء في تنفيذ المعرض الصيني لمستلزمات انتاج المصانع والخامات باسعار مدعمه علي ارض مصر الحبيبة، والاعلان عنه في اقرب وقت

استراتيجية أسعار مدعمة الاستراتيجية التجارة البينية العربية التجارة الدولية

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