فاتورة الحرب.. إسرائيل تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها إسرائيل بسبب عدوانها وحربها على قطاع غزة .

وأوضح التقرير أنه هناك نقص واضح في الأيدي العاملة بالمصانع الإسرائيلية بسبب تجنيد بعض الموظفين في الجيش ومغادرة بعض الإسرائيليين لمنازلهم في إسرائيل .

وتابع التقرير أنه هناك توقف دوري معتاد لانتاج الكثير من المصانع الإسرائيلية نتيجة الصواريخ التي تطلقها الفصال الفلسطينية تجاه المدن الإسرائيلية .

وأكمل التقرير أن عدة قطاعات تأثرت اقتصاديا في إسرائيل فقطاع البناء توقف بشكل كبير وخبراء اقتصاد أكدوا أن عدد من العمال الفلسطينيين تم إلغاء تصاريحهم بسبب الحرب .

ولفت التقرير أن قطاع الفنادق والمطاعم انخفض بنسبة 10 % بعد طوفان الأقصى ثم ارتفعت النسبة لـ 20 % مع بد التوغل البري الإسرائيلي في غزة .