اليوم الثاني على التوالي.. أمطار غزيرة تهبط على مكة المكرمة

هطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، لليوم الثاني على التوالي.



وكانت قد أفادت وكالة الأنباء السعودية بهطول أمطار من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، امس الأحد.

كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ،في تقريره عن حالة الطقس، امس الاحد، ان يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة و حذر المركز أن تلك الأمطار تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار.

وذلك على عدة من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.