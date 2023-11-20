بمرتب 4500 جنيه .. توفير 118 فرصة عمل للشباب بالقليوبية

أعلنت مديرية العمل فى محافظة القليوبية، توفير 118 فرصة عمل فى 7 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر يوليو الجاري.



وقالت ايمان السيد مدير المديرية إن فرص العمل تأتى فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب الخاصة بتلك الوظائف مجزية جدا، ويصل الرواتب بها إلى 4500 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.



وأكدت مديرة العمل فى القليوبية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وتابعت ، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، غدا الإثنين، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.