عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمرتب 4500 جنيه .. توفير 118 فرصة عمل للشباب بالقليوبية

وظائف
وظائف

أعلنت مديرية العمل فى محافظة القليوبية، توفير 118 فرصة عمل فى 7 شركات، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة لبعض المهن، خلال شهر يوليو الجاري.


وقالت ايمان السيد مدير المديرية إن فرص العمل تأتى فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى أن الرواتب الخاصة بتلك الوظائف مجزية جدا، ويصل الرواتب بها إلى 4500 جنيه، ويزداد المرتب بتلك الشركات حسب الخبرة الخاصة بالمتقدمين لتلك الوظائف.


وأكدت مديرة العمل فى القليوبية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيًا، مشيرة إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.
وتابعت ، أنه سيتم فتح باب تلقى الطلبات، غدا الإثنين، حتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ما عدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل" بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.

القليوبية مديرية العمل مدير المديرية مشكلة البطالة للخبرات المطلوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية: استمرار رفع آثار الأمطار في شبرا الخيمة وطوخ وبنها

القليوبية: إزالة 920 حالة تعد .. وتحرير 399 محضرا للمخالفين

لمواجهة تقلبات الطقس.. إعادة انتشار معدات وسيارات شفط المياه بالقليوبية ..صور

محافظ القليوبية: بروتوكول تعاون لإنشاء محطتي غاز لتمويل السيارات بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب..وهذا سعر عيار 21|فيديو

قوات الاحتلال تعتقل 6 شباب فلسطينيين من بيت لحم

خرجت من بورسعيد| القصة الكاملة لاختطاف الحوثيين سفينة بالبحر الأحمر.. وهل حقا إسرا.ئيلية؟

أتكاسل عن الغسل من الجنابة بسبب البرد وقد أذهب للعمل فهل علي إثم

صافرات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات إسرائيلية وتحذيرات من وابل صواريخ

انخفاض جديد ..أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. جنا وكنزي عمرو دياب تثيران الجدل|شاهد

بالأحمر الجرىء.. دعاء حكم تثير الجدل في عيد ميلادها

عواصف النينيو المجنونة تضرب العالم.. ما حقيقة تهديدها لمصر؟| تفاصيل

بملابس ملفتة.. زينة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ