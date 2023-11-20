إلحق حجز موبايلك.. مبيعات ضخمة لسلسلة أوبو رينو 11

تجاوزت حجوزات سلسلة Oppo Reno 11 ال 250,000 وحدة في الصين في غضون أسبوع تقريبًا.

الجدير بالذكر أن أكثر من 100,000 من هذه الحجوزات المسبقة تم إجراؤها خلال الـ 24 ساعة الأولى، و بدأ الحجز المسبق للهواتف الذكية الجديدة في 14 نوفمبر.

ووفقًا لتقرير صادر عن Mydrivers، فقد جمعت سلسلة Oppo Reno 11 الآن أكثر من 220,000 حجزًا مسبقًا على منصة Oppo Mall، بالإضافة إلى 30,000 حجز مسبق إضافي تم تأمينه من خلال متجر JD.com الرسمي لشركة Oppo.

ولا تشمل هذه الأرقام الحجوزات المسبقة التي تم إجراؤها على منصات رئيسية أخرى مثل TMall و Pinduoduo.

ومن المقرر إطلاق سلسلة Oppo Reno 11 في 23 نوفمبر، في نفس اليوم الذي تستعد فيه Nubia و Honor أيضًا لكشف النقاب عن منتجاتهما الجديدة.

مواصفات سلسلة Oppo Reno 11 (متوقعة) تشير التسريبات إلى أن سلسلة Oppo Reno 11 ستتكون من نموذجين: Oppo Reno 11 القياسي و Oppo Reno 11 Pro premium.

يشاع أن Oppo Reno 11 مدعوم من معالج MediaTek Dimensity 8200، بينما من المتوقع أن يتميز Oppo Reno 11 Pro بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

ومن المتوقع أن يتميز كلا الطرازين بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ومن المحتمل أن يتضمن إعداد الكاميرا الخلفية مستشعر Sony IMX355 ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وعدسة Sony IMX709 2x telephoto بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا أساسية بمواصفات مختلفة لكل طراز.

ومن المتوقع أن يتميز Oppo Reno 11 Pro بمستشعر Sony IMX890 الأساسي بدقة 50 ميجابكسل، بينما قد يتميز Oppo Reno 11 بمستشعر Sony LYT-600 الأساسي.

وبالمثل، من المتوقع أن يعمل كلا الهاتفين الذكيين على ColorOS 14، وهو نظام التشغيل الخاص بشركة Oppo المستند إلى Android. يشاع أن Oppo Reno 11 يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، بينما من المحتمل أن يوفر Oppo Reno 11 Pro إمكانات شحن أسرع بقوة 80 واط.