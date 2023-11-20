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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأصحاب الموبايلات القديمة.. إزاي تخلي موبايلك دايما شكله جديد

لأصحاب الموبايلات
لأصحاب الموبايلات القديمة..إزاي تخلي موبايلك دايما شكله جديد

مع مرور الوقت، قد يفقد هاتفك الذكي بريقه ورونقه، خاصةً إذا كنت تستخدمه بكثرة. ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على شكل هاتفك الجديد لأطول فترة ممكنة.

1. حافظ على نظافة الهاتف

من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على شكل هاتفك هي الحفاظ على نظافته. قم بتنظيف هاتفك بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة ومحلول تنظيف لطيف. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية، لأنها يمكن أن تتسبب في تلف الهاتف.

2. استخدم حافظة أو جراب

يساعد استخدام حافظة أو جراب على حماية هاتفك من الخدوش والصدمات. اختر حافظة أو جراب مصنوعًا من مادة قوية ومقاومة للصدمات.

3. تجنب إسقاط الهاتف

من الواضح أن إسقاط الهاتف هو أحد أكثر الأشياء شيوعًا التي يمكن أن تؤدي إلى تلفه. حاول تجنب إسقاط هاتفك قدر الإمكان. إذا كنت بحاجة إلى وضع هاتفك على سطح ما، فضعيه بعناية.

4. استخدم شاحن أصلي

استخدام شاحن أصلي سيساعد على حماية بطارية هاتفك من التلف. تجنب استخدام الشواحن غير الأصلية، لأنها قد تتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية أو حتى انفجارها.

5. تحديث الهاتف

من المهم تحديث هاتفك بانتظام. تساعد التحديثات على إصلاح الأخطاء وتحسين أداء الهاتف. كما أنها قد تحتوي على ميزات جديدة يمكن أن تساعدك في الحفاظ على شكل هاتفك.

 

إليك بعض النصائح الإضافية للحفاظ على شكل هاتفك الجديد:

 

• تجنب استخدام الشاشة في بيئة رطبة أو غبار.

• لا تترك هاتفك في الشمس لفترة طويلة.

• افصل الهاتف عن الشاحن عندما لا يكون قيد الاستخدام.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على شكل هاتفك الجديد لأطول فترة ممكنة.

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