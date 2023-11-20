الصحة العالمية: 3 ملايين سوداني معرضون لوباء الكوليرا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هنالك أكثر من 3 ملايين شخص سوداني معرضون للإصابة بالكوليرا في السودان في ظل انهيار تام لأنظمة الصحة بالبلاد.

ونفى مستشار لقائد قوات الدعم السريع انسحاب قوات الدعم لأطراف مدينة الخرطوم فيما طالبت الخارجية السودانية دول العالم والمنظمات الدولية بتخطي بيانات الإدانة بحق قوات الدعم السريع وتصنيفها “جماعة إرهابية”.

وقال تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك تهديداً يؤثر في إمكانية تقديم دعم صحي للشعب السوداني.

واضاف مسئول الصحة العالمية إن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا وتشردوا، إضافة لمعاناة أطفال من أمراض معقدة في حاجة إلى عناية خاصة.

وأعلن المدير الطبي لمستشفى الدويم بولاية النيل الأبيض جنوب الخرطوم، وفاة 15 شخصاً بوباء الكوليرا وإصابة 90 آخرين.