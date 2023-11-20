للمرة الثالثة.. وزير الصحة يزور معبر رفح لاستقبال الأطفال الفلسطينيين الخدج

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان له أثناء زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

حيث تعد هذه الزيارة الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الأطفال الفلسطينيين:



قال محافظ شمال سيناء ، إن وزير الصحة سيقوم باستقبال الأطفال الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصريه لتلقي العلاج اللازم ، بناء علي توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدوره أكد وزير الصحة ، أن هناك تكليف رئاسي بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الإحتلال، في مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش قام الوزير يرافقه المحافظ والسفير التركي بوداع الجرحي الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش علي متن طائرة إلي تركيا.