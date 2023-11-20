بنك الشعب الصيني يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، حيث بقي معدل الفائدة على الإقراض لعام واحد عند 3.45%، وحافظ المركزي أيضاً على معدل الفائدة على الإقراض لـ 5 سنوات عند 4.2%.

وبحسب وكالة أنباء "سي ان بي سي عربية"، يأتي ذلك مع استمرار تأثير ضعف اليوان في الحد من المزيد من التيسير النقدي، وانتظار صناع السياسات رؤية آثار التحفيز السابق على الطلب على الائتمان.

هذا وتظهر البيانات الأخيرة أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال غير مكتمل مع مفاجأة ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ولكن الانكماش يتسارع مع وجود علامات قليلة على أن سوق العقارات المتعثرة سوف تنتعش في أي وقت قريب.

وبينما لا يزال الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من سياسات التحفيز، فإن زيادة التيسير النقدي من شأنه أن يضيف ضغطًا سلبيًا غير مرغوب فيه على العملة الصينية.

هذا وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.