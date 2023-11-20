أستاذ طب نفسي يكشف طريقة تعامل الأباء والأمهات مع الطفل العنيد ..فيديو

وجه الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي، مجموعة من النصائح للآباء والأمهات حول كيفية التعامل مع الأطفال خاصة حالات العند.

وقال علي النبوي في حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن"، :" يجب التفرقة بين مرض اضطراب العناد للأطفال وفي هذه الحالة نتحرك بالطفل للطبيب النفسي وبين سمة العند في شخصية الطفل".

وأضاف علي النبوي:" بعض الأطفال يكونوا في حاجة إلى المزيد من الاهتمام وبالتالي يتسم بالعند في بعض التصرفات ".

وتابع علي النبوي:" العند يعني تواجد فكرة معاكسة لرغبة الأب والأم في دماغ الطفل وهذا شيء مطمئن بأن الطفل لديه أفكار في دماغه يسعى لتطبيقها".

واكمل علي النبوي:" يجب أن يتم طرح بدائل للطفل للتعامل مع العناد المتواجد لدى الأطفال سواء في طريقة تناول الطعام أو تنفيذ أوامر الوالدين".