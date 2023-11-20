وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين

قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن وزير الصحة يتوجه إلى معبر رفح البري بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الأطفال الخدج الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل الاعلام الإسرائيلية اليوم، الاثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات قرب غلاف عزة.

ووفقا لصحيفة " تايمز اوف إسرائيل" دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف هعسارا بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، مما يشير إلى إطلاق النار وشيك.

ولا توجد تقارير فورية عن الإصابات أو الأضرار.

وقبل قليل، دوت صافرات الإنذار في إيريز وياد مردخاي ونتيف بالقرب من غلاف قطاع غزة.