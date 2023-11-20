خبير اقتصادي: مصر الآن تسير على خطى ثابتة في صناعة التعهيد

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن صناعة التعهيد هي قيام مؤسسة أو شركة ببعض خطوات لتصنيع خدمة معينة.

قطاع المعلومات وصناعة التعهيد يتواجد بكثرة الآن

وأضاف ممدوح إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن شركات المعلومات هي الأكثر عملا في صناعة التعهيد، منوها أن هذه الصناعة تشترك فيها أكثر من دولة سواء في التصنيع وصولا حتى التجميع والتركيب.

وتابع: قطاع المعلومات وصناعة التعهيد يتواجد بكثرة الآن وبدأ في الصين وأمريكا، ومصر الآن تسير على خطى ثابتة قطعت في هذا الإطار، من خلال شراكات تمت مع أكثر من 48 شركة.