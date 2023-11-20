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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال جثة أحد أفراد طاقم سفينة شحن تركية غرقت في البحر الأسود

صدى البلد

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، العثور على جثة أحد البحارة من أفراد طاقم سفينة شحن غرقت قبالة ساحل البلاد في البحر الأسود، جراء عاصفة شديدة.

وأعلن وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا، اليوم الاثنين، غرق سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردًا قبالة ساحل البلاد على البحر الأسود خلال عاصفة أمس الأحد.

وأضاف كايا، اليوم الاثنين، أن السلطات لم تتمكن من الاتصال بالطاقم، لافتًا إلى أن السفينة غرقت بعد اصطدامها بحاجز الأمواج.

وكانت السلطات التركية أعلنت أمس الأحد، أن سفينة شحن تركية على متنها طاقم من 12 فردا فُقدت قبالة ساحل البحر الأسود في البلاد وسط عاصفة، ولم تتمكن السلطات من الاتصال بهم منذ ذلك الحين.

وقال مكتب حاكم المقاطعة إن قبطان السفينة كافكامتلر التي ترفع العلم التركي أبلغ صباح الأحد، أن السفينة كانت تنجرف نحو حاجز الأمواج قبالة إيريجلي في مقاطعة زونجولداك شمال غرب تركيا.

وتعرضت المنطقة لعواصف قوية يوم الأحد، وقال البيان إن الأحوال الجوية السيئة حالت دون قيام السفن الجوية والبحرية بإجراء عمليات البحث.

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