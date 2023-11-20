ممدوح إسماعيل: مصر رقم 2 على مستوى العالم العربي في صناعة التعهيد|فيديو

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية صناعة التعهيد توفر نحو مليار دولار أرباح سنوية و35 ألف فرصة عمل للشباب، وذلك يعكس قوة القطاع وأهميته المستقبلية.

مصر لديها إستراتيجية وطنية رقمية لصناعة التعهيد



وأضاف ممدوح إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن مصر رقم 23 في صناعة التعهيد على مستوى العالم، و2 على مستوى العالم العربي بعد الإمارات.



وأشار وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن مصر لديها إستراتيجية وطنية رقمية لصناعة التعهيد، لافتاً إلى أن مصر على وعي كامل بصناعات المستقبل ، لأن ثلث الوظائف التقليدية سوف تختفي في المستقبل.