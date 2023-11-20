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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل أثناء مهمة لها وهذا مصيرها!!

تحمل مفاعل نووي|
تحمل مفاعل نووي| غواصة بريطانية تعرضت لعطل وهذا مصيرها

أفادت تقارير أن غواصة تابعة للبحرية الملكية البريطانية مجهزة بصواريخ ترايدنت النووية، تعرضت لعطل كبير أثناء أداء مهمة لها في المحيط الأطلسي مما أدى إلى غرق السفينة نحو عمقها الساحق.

كانت الغواصة من فئة فانجارد تحمل 140 من أفراد الطاقم عندما فشل مقياس العمق الخاص بها فجأة، لكن المهندسين بها تمكنوا من إيقافها ومفاعلها النووي من الغرق أكثر قبل لحظات قليلة من وقوع الكارثة، بحسب ما أفاد موقع ديلي ميل البريطاني.

منطقة خطر

حملت الغواصة صواريخ ترايدنت 2 النووية في دورية لها، بينما توقف مؤشر العمق الخاص بها عن العمل، لكن طاقمها اعتقد خطأ أن الغواصة مستوية بسطح البحر لكنها في الحقيقة كانت تغوص في أعماق المحيط. 

بعد ذلك، عثر المهندسون في الجزء الخلفي بها على مقياس عمق ثاني يشير إلى أنهم يتجهون نحو "منطقة خطر" فأطلقوا ناقوس الخطر.

وفي حين أنه من غير المعروف العمق الذي وصلت إليه الغواصة، فإن الحد الأقصى للعمق التشغيلي لهذا النوع من السفن يبلغ حوالي 500 متر، وفقًا لموقع Military Today.

غواصة صواريخ ترايدنت النووية المحيط الأطلسي البحرية الملكية البريطانية مؤشر العمق

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